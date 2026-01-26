Bíróság elé kerül a brüsszeli gázdiktátum – jogi csalással vádolja az Uniót a magyar kormány

Magyarország eljárást indít az Európai Bíróságon az orosz energiaimport akadályozó uniós jogszabály megsemmisítéséért. Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta, hogy a brüsszeli rendelet, amely 2027-től tiltaná az orosz gáz importját, nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Hozzátette: a rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védeni.
A tagállamoknak március 1-jéig nemzeti terveket kell kidolgozniuk a gázellátás diverzifikálására, és ki kell térniük az orosz gáz kiváltásának lehetséges nehézségeire. A vállalatok kötelesek lesznek értesíteni a hatóságokat és az Európai Bizottságot minden fennmaradó orosz gázszerződésről. Azoknak az országoknak, amelyek még importálnak orosz olajat, szintén diverzifikációs terveket kell benyújtaniuk.
Szijjártó Péter az uniós döntésre reagálva jelezte:
Magyarország az Európai Bíróságon indít pert a jogszabály megsemmisítéséért.
A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: a REPowerEU nevű rendelet jogi csalással jött létre, mert egyhangú döntés helyett minősített többséggel született.
Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált az uniós rendelet elfogadására. Mint írta: a brüsszeli jogszabály nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. A miniszterelnök nyomatékosította: a rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védeni, ebben nincs kompromisszum.