Bíróság elé kerül a brüsszeli gázdiktátum – jogi csalással vádolja az Uniót a magyar kormány

A tagállamoknak március 1-jéig nemzeti terveket kell kidolgozniuk a gázellátás diverzifikálására, és ki kell térniük az orosz gáz kiváltásának lehetséges nehézségeire. A vállalatok kötelesek lesznek értesíteni a hatóságokat és az Európai Bizottságot minden fennmaradó orosz gázszerződésről. Azoknak az országoknak, amelyek még importálnak orosz olajat, szintén diverzifikációs terveket kell benyújtaniuk.



Szijjártó Péter az uniós döntésre reagálva jelezte:

Magyarország az Európai Bíróságon indít pert a jogszabály megsemmisítéséért.

A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: a REPowerEU nevű rendelet jogi csalással jött létre, mert egyhangú döntés helyett minősített többséggel született.

Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált az uniós rendelet elfogadására. Mint írta: a brüsszeli jogszabály nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. A miniszterelnök nyomatékosította: a rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védeni, ebben nincs kompromisszum.