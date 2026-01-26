Ebbe a közel-keleti országba ment a biztonságról tárgyalni a magyar honvédelmi miniszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: "A közel-keleti béke meghatározza az egész világ stabilitását. MO szempontjából is fontos, hogy ebben a történelmi jelentőségű régióban béke és biztonság legyen. Most indulunk Izraelbe, ahol nagyon fontos megbeszéléseket folytatok az izraeli védelmi miniszterrel katonai kapcsolatokról, védelemiparról, védelmi technológiák fejlődéséről. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!"