NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

Ebbe a közel-keleti országba ment a biztonságról tárgyalni a magyar honvédelmi miniszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf véleménye szerint a tárgyalás azért is fontos, mert a közel-keleti béke meghatározza az egész világ stabilitását.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: "A közel-keleti béke meghatározza az egész világ stabilitását. MO szempontjából is fontos, hogy ebben a történelmi jelentőségű régióban béke és biztonság legyen. Most indulunk Izraelbe, ahol nagyon fontos megbeszéléseket folytatok az izraeli védelmi miniszterrel katonai kapcsolatokról, védelemiparról, védelmi technológiák fejlődéséről. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!"

 

Továbbiak a témában