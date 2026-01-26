NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Magyarország jogi úton vesz elégtételt energiapolitikája ellehetetlenítése ellen

A részletekről Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter beszélt.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Szijjártó Péter: "Ez a döntés teljes mértékben ellentétes az Európai Unió saját jogszabályaival, hiszen az Európai Unió működéséről szóló szerződés világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Ez tehát nagy jogi csalás, ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel, ez az orosz kőolaj és földgázról való leválás óriási rezsiköltség-növekedést jelentene, ezt akarja Brüsszel, ezt akarja a Tisza Párt, mi viszont, mint egy szuverén nemzeti kormány, ezt meg fogjuk akadályozni." 

 

