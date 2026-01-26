Továbbra is folyamatban van a Magyar Péter elleni bennfentes kereskedelem miatti nyomozás

A Tisza Párt elnöke tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. Az Index korábban tételesen bemutatta, hogy Magyar Péter mikor és mennyi részvényt vásárolhatott. A lap arról írt: 2023 július 21-én, miután bezárt a tőzsde, az Opus Global részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ez pedig jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt, Magyar Péter, aki az MBH Bank felügyelőbizottságának tagja volt, az összes egyéb részvényét eladta és több tízmillió forint értékben vásárolt Opus-részvényeket. Majd két nap múlva, tőzsdenyitás után, emelt árfolyamon eladta azokat. A Tisza Párt elnöke így 90 millió forintot keresett.

Egy kiszivárgott hangfelvételen Magyar Péter volt barátnője is arról vallott, hogy a párt elnökének belsős információi voltak a tőzsdéről.

Felderítési szakban van, azaz nincs gyanúsítottja annak a bennfentes kereskedelem gyanújával indult eljárásnak, amely Magyar Pétert is érintheti – ez derül ki a Központi Nyomozó Főügyészség Magyar Nemzetnek írt válaszából. Ha a pártelnököt meggyanúsítanák, feltehetően akkor is megvédené őt az Európai Parlament többsége, ahogy tette ezt eddig is.

Magyar Péter egyébként tavaly szeptemberben, a vizsgálat megindítása után ordítva kérte számon a jegybank egyik női munkatársát. Az MNB közleménye szerint a politikus meg is fenyegette az ügyintézőt. Minderről riporterünk meg is kérdezte Magyar Pétert, aki tagadott és hazugsággal vádolta a jegybankot.