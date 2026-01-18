Alkoholmámorban az uniós főképviselő? – Kocsis Máté kijózanító üzenete Kaja Kallasnak

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője éles kritikával illette Kaja Kallast, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét egy közelmúltbeli nyilatkozata miatt. A politikus szerint a „piálás” és az alkoholhoz való menekülés helyett az uniós vezetésnek végre a béke megteremtésével kellene foglalkoznia. Kocsis hangsúlyozta, hogy a koccintásnak csak akkor van itt az ideje, ha már megszületett a békemegállapodás a konfliktusok lezárására.
Kocsis Máté Miskolcon, a DPK háborúellenes gyűlésén Kaja Kallas azon mondatára reagált, miszerint a világ jelenlegi állapota miatt „ideje elkezdeni inni”. A frakcióvezető szerint ez a hozzáállás nem méltó egy ilyen magas beosztású uniós tisztségviselőhöz, akinek a biztonságpolitikai döntésekért kellene felelnie. Kocsis úgy véli, az alkohol helyett a béke gondolatával való megbarátkozás lenne a helyes út.
Az üzenet egyértelmű: a magyar kormányoldal szerint a háborús retorika és a felelőtlen nyilatkozatok helyett valódi diplomáciai erőfeszítésekre van szükség.