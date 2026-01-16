Bárándy Péter: Hogyha a tej elapad, akkor a csecsemő megdöglik

Nem kell kétharmados törvényt módosítani ahhoz, hogy a túlfinanszírozott kormányzati sajtót megszüntessék. Erről Fleck Zoltán jogszociológus beszélt egy Tisza Sziget rendezvényen. Beszélgetőtársa a korábbi Medgyessy-kormány igazságügy-minisztere Bárándy Péter pedig háborús károkozáshoz hasonlította az elmúlt évek kormányzati politikáját.