Bárándy Péter: Hogyha a tej elapad, akkor a csecsemő megdöglik

Nem kell kétharmados törvényt módosítani ahhoz, hogy a túlfinanszírozott kormányzati sajtót megszüntessék. Erről Fleck Zoltán jogszociológus beszélt egy Tisza Sziget rendezvényen.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Nem kell kétharmados törvényt módosítani ahhoz, hogy a túlfinanszírozott kormányzati sajtót megszüntessék. Erről Fleck Zoltán jogszociológus beszélt egy Tisza Sziget rendezvényen. Beszélgetőtársa a korábbi Medgyessy-kormány igazságügy-minisztere Bárándy Péter pedig háborús károkozáshoz hasonlította az elmúlt évek kormányzati politikáját.

 

