Parázs környezetben berobbant a puskaporos hordó az Országgyűlés plenáris ülésén

Feszült volt a hangulat a Parlamentben, az ellenzéki országgyűlési képviselők azonnali kérdéseire válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök.

  • 12 órája
  • Forrás: Hír TV
Többek között éles szóváltás alakult ki Szabó Tímea és Rétvári Bence államtitkár között az Országgyűlésben. A vitát Kövér László házelnök hozzászólása tette teljessé: a bekiabálásokra reagálva az elnök jegyzőkönyvbe illő éllel engedte meg Szabónak, hogy „még utoljára kiabálja ki magát”, utalva a képviselőnő közelgő távozására az Országházból. 

Érdemes visszanéznie a fentebb látható Youtube-videót!

 

