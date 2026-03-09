Parázs környezetben berobbant a puskaporos hordó az Országgyűlés plenáris ülésén

Többek között éles szóváltás alakult ki Szabó Tímea és Rétvári Bence államtitkár között az Országgyűlésben. A vitát Kövér László házelnök hozzászólása tette teljessé: a bekiabálásokra reagálva az elnök jegyzőkönyvbe illő éllel engedte meg Szabónak, hogy „még utoljára kiabálja ki magát”, utalva a képviselőnő közelgő távozására az Országházból.

