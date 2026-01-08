NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Gulyás Gergely: Ukrajna Európából akar élni

Ukrajna 800 milliárd dollárra formál igényt az Európai Uniótól a háborús támogatásokon túl - hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely a Kormányinfón.

  • Hírek
  • 59 perce
  • Forrás: HírTV
A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: ez már nem a védekezés költsége, Ukrajna Európából akar élni. Magyarország ugyanis 2004 óta 73 milliárd eurót kapott, aminek a tízszeresét kéri most Ukrajna. A tárcavezető hozzátette: Brüsszel pont azért akarja leváltani a jelenlegi magyar kormányt, mert az nem hajlandó fizetni az ukrán nyugdíjakat a magyar adófizetők pénzéből. Gulyás Gergely kiemelte, egyedül az amerikai béketervnek van realitása.

 

