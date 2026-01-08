Gulyás Gergely: Ukrajna Európából akar élni

A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: ez már nem a védekezés költsége, Ukrajna Európából akar élni. Magyarország ugyanis 2004 óta 73 milliárd eurót kapott, aminek a tízszeresét kéri most Ukrajna. A tárcavezető hozzátette: Brüsszel pont azért akarja leváltani a jelenlegi magyar kormányt, mert az nem hajlandó fizetni az ukrán nyugdíjakat a magyar adófizetők pénzéből. Gulyás Gergely kiemelte, egyedül az amerikai béketervnek van realitása.