Gyáva népnek se hazája, se profilképe: A miniszterelnök lesöpörte az asztalról a trollhadsereget

Orbán Viktor számára a valódi vélemény nem a maszkok mögé bújtatott gyűlölködésben, hanem a felvállalt arcokban és nevekben rejlik, ezért kíméletlenül helyretette azokat, akik csak „böffenteni” tudnak az internet sávszélességén. A miniszterelnök világossá tette, hogy az arctalan kommentelők, akik se nevet, se nézetet nem mernek adni a szavaikhoz, egyszerűen nem vehetők komolyan a magyar jövőről szóló vitákban, hiszen a biztos választás alapja a kölcsönös tisztelet és a felelősségvállalás. Ebben az intellektuális hadviselésben a brüsszeli húsosfazékhoz dörgölőző bábok gyakran éppen ezen arctalan hadsereg mögé bújva próbálják destabilizálni a hazai közvéleményt, de a kormányfő válaszai megmutatták: a nemzeti szuverenitás védelme ott kezdődik, hogy nem engedünk a névtelen provokációknak.