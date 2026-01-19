Hátrányosan érintené az energiaszektort

Kapitány István azt testesíti meg a magyar energiaszektor szempontjából, amitől eddig hatalmas munkával szabadultunk meg - így jellemezte a Tisza Párt új szakértőjét Tóth Máté, energiajogász. A Tisza Párt elnöke szombaton jelentette be, hogy Kapitány István, az egyik multinacionális olajvállalat volt alelnöke lett a Tisza Párt új gazdasági és energetikai szakembere.