ISW: Moszkva fokozza titkos támadásait Európa ellen

Az ukrán parlamenti képviselők készek lemondani a Donbasszra vonatkozó igényükről - állíja a Die Welt. Az ISW elemzői úgy vélik, hogy Moszkva fokozza titkos támadásait Európa ellen, és már belépett a NATO-val való esetleges háború előkészületeinek „nullfázisába”.

Főbb témák:

-Eladják a britek azt a szigetet, amelyen az USA egyetlen stratégia tengeri bázisa van a Közel-Keleten



-Sajtóértesülések szerint a NATO nem oszt meg hírszerzési információkat Washingtonnal a Grönland körüli feszültség miatt



-Veszélybe kerülhet Irán nukleáris készlete a belpolitikai válság miatt