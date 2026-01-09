Magyarországra látogathat Donald Trump

Washingtonból, szeretettel! – írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor egy montázst tett közzé, melyen az Amerikai Egyesült Államok elnöke, § és egy a magyar kormányfőnek decemberben küldött levele látható. Donald Trump a magyar–amerikai kapcsolatok „aranykoráról” írva, méltatta a magyar miniszterelnök vezetői szerepét, a két ország együttműködésének fontosságát és további erősítését, valamint sok sikert kívánt Orbán Viktornak a közelgő választási kampányhoz. Donald Trump megköszönte Orbán Viktor meghívását egy magyarországi látogatásra, és jelezte, hogy csapatával egyeztetnek az időpontról.