Riporter:

- Ki a legalkalmasabb Magyarország vezetésére?



Menczer Tamás:

- Ez nem is kérdés. Egyetlen egy ember van, aki alkalmas Magyarország vezetésére, ez Orbán Viktor. Azt szoktam mondani, hogy a három legfontosabb szó a béke és Orbán Viktor. Ugyanis a veszélyek soha nem voltak akkorák, mint most. A békénk is veszélyben van, bele akarnak tolni minket a háborúba, ha Ukrajna jövőre uniós tag lesz, amit elfogadott Brüsszel a héten, mint célt, akkor jövőre egész Európa háborúban áll. Behozzák a háborút az Unióba. És a békénk mellett a pénzünket is el akarják vinni, a tagállamokkal akarják megfizettetni Ukrajna 10 éves költségeit. Horribilis összegeket mondanak, 1500 milliárd dollárt, horribilis összegeket. A békénket és azt, hogy a magyarok pénze a magyaroknál maradjon, ezt csak Orbán Viktor tudja elérni, a magyar érdekeket csak Orbán Viktor tudja megvédeni, és csak ő akarja, hiszen a Tisza és a DK az összes brüsszeli tervet támogatja.