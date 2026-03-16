Orbán Viktor Kaposváron: Magyarország a béke szigete marad

Orbán Viktor beszéde elején Eperjes Károly színművészt hívta fel a színpadra, aki Szabó Lőrinc Hazám, keresztény Európa című versét idézte a hallgatóságnak A miniszterelnök ezután – átvéve a szót –, megköszönte a résztvevőknek a jelenlétet. Felidézte, utoljára 2010 márciusában állt ezen a kaposvári színpadon, akkor kétharmados győzelem lett a vége.

A kaposvári Békemeneten elmondta a miniszterelnök, hogy eddig 52 nagy beruházás érkezett a városba és most egy újabb, 400 új munkahelyet létrehozó beruházásról állapodtak meg.

Kaposvár még soha nem volt olyan erős, mint most. Ez azért volt lehetséges, mert 2022-ben kötöttek egy szövetséget a háború ellen és a béke mellett. Ezért Magyarországnak sikerült kimaradni abból a háborús készülődésből, amely európai országok sokaságát tönkre tette.

- tette hozzá Orbán Viktor.

Azt akarják, hogy váljunk le az olcsó olajról, adjunk pénzt nekik, engedjük be őket az unióba, és kötelezzük el magunkat mellettük. Magyarország ezekről lemondott, ebből adódik a konfliktus.

A miniszterelnök arra kérte a jelenlevőket, továbbra sem engedjünk az érdekeinkből.

