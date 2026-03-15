A mobilcella-adatok elárulták, hányan voltak valójában az ünnepi rendezvényeken

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) lezárta a találgatásokat a március 15-i rendezvények látogatottságáról. - osztotta meg Deák Dániel elemző, a Facebook oldalán. A mobilcella-adatokon alapuló precíziós mérés szerint a Kossuth téren és környékén 180 ezer, míg a Hősök terén 150 ezer embert azonosítottak. A modern technológia minden eddiginél pontosabb, érzelemmentes képet ad a tömegek mozgásáról, kiiktatva a szubjektív becsléseket az ünnepi mérlegből.
A Magyar Turisztikai Ügynökség közzétette a hivatalos látogatói számokat, amelyek a március 15. utáni viták végére tesznek pontot. A mobilcella-adatok rögzítése alapján a Kossuth tér és környezete 180 ezer főt vonzott, míg a Hősök terén 150 ezer eszközt mértek. A nemzeti ünnep rendezvényei során alkalmazott anonim adatfeldolgozás kizárja a találgatást. Ez a tudományos módszer az egynapos látogatókat is pontosan feltérképezte, így a számok önmagukért beszélnek.