"Zelenszkij elkezdhet fogorvost keresni!" Kőkeményen üzent Menczer Tamás a Békemenetről

A Hír TV stábjának nyilatkozó Menczer Tamás szerint a Békemenet hatalmas tömege világos üzenet: itt mi döntünk, nem pedig a külföldi zsarolók. A politikus rámutatott, hogy Kijev célja egy kijevi bábkormány hatalomra segítése, miközben életveszélyes fenyegetések érik a kormányfőt. Az ukrán olajblokád egyértelmű politikai támadás, amit az is bizonyít, hogy a magyar szakértőket elzavarták a vezetéktől. A hazai érdekeket a legkeményebb nyomás ellenére is megvédjük.