Az amerikai elnök hét ország segítségét kéri a Hormuzi-szoros megnyitásához

Az iráni Iszfahánt amerikai rakétazápor érte, ebben a perzsa városban van az iráni atomfegyver-program egyik fontos üzeme, ezt már a tavaly nyári kéthetes légiháborúban is bombázták. Az amerikai csapások ellenére azonban továbbra is zárva van a Hormuzi-szoros, mert Irán minden hajót kilő, amelynek nem adott engedélyt az áthaladásra. A múlt héten 3 tankert gyújtottak fel tengeri drónok, és 800 hajó várakozik.

Irán közben tagadta, hogy meghalt volna a háború elején megölt legfelső vezető utóda, Mojtaba Hamenei is. Az ajatollah fia azonban kinevezése óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, vagyis már 8 napja, csak a nyilatkozatát olvasták fel a televízióban.

A világ olajellátásának újraindítása kulcskérdés Washington számára, hiszen épp az amerikai-izraeli támadás miatt tört ki a globális üzemanyagválság. Az amerikai elnök ezért is fenyegette meg a NATO-t, hogy ha nem segítenek a tagállamok Amerikának megnyitni a szorost, az nagyon rossz lesz nekik. De 7 térségbeli ország segítségét is elvárja Donald Trump, aki ezt annak ellenére követeli, hogy szerinte már legyőzték Iránt.

Egy Tel Aviv elleni légitámadásban az izraeli légvédelmi rakéta elhibázta az iráni ballisztikus fegyvert. A legnagyobb zsidó várost és az ország középső részét több rakéta is eltalálta. A közösségi médiában terjedő meg nem erősített információk szerint, amelyeket átvett a török televízió is, találat ért egy izraeli kormányzati vagy katonai központot is Tel Avivban. Egy ipari kamerafelvételen pedig az látszik, ahogy egy kazettás bomba robban az utcán. Az iráni támadásokban 142-en sebesültek meg az elmúlt 24 órában Izraelben. Az izraeli miniszterelnök közben egy kávézóban készült felvétellel igazolta, hogy életben van az iráni híresztelésekkel ellentétben. Egy iráni hírügynökség a múlt héten kezdte terjeszteni, hogy Benjamin Netanjahu meghalt egy rakétatámadásban, és egy mesterséges intelligenciával készített felvételt is bemutatott erről.