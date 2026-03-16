Egy liter benzin 595, a gázolaj pedig 615 forint a magyar autósoknak

Az intézkedés életbelépését Orbán Viktor közölte, hogy a nemzetközi viszonyokhoz képest olcsóbban tankolhatnak a magyarok. Az üzemanyagárak emelkedésének megfékezése érdekében ugyanis március 10. éjféltől korlátozott áron vásárolható mind a benzin, mind a gázolaj. Az intézkedés egy hete van érvényben, ennek köszönhetően pedig továbbra is a kezdeti árakhoz hasonlóan 595 forint a benzin, és 615 forint a gázolaj literenkénti ára.

Az védett árakról az autósok is örömmel számoltak be. A nemzetközi folyamatok miatt az üzemanyagárak rohamosan emelkednek, de ennek ellenére is védett áron tankolhatnak a magyar autósok - erre hívta fel a figyelmet a Holtankoljak.hu ügyvezetője. A védett ár és a piaci ár különbsége folyamatosan növekszik, de a magyar lakosokat ez nem érinti - tette hozzá Bujdos Eszter.

A legfontosabb kérdés jelen helyzetben hazánk ellátottsága, ugyanis jelenleg az üzemanyagellátás a stratégiai készletekből történik, mivel a Barátság kőolajvezetékből továbbra is el van zárva - emelte ki Bujdos Eszter. Hozzátette, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség stratégiai készletének felszabadítása is folyamatban van. Az ügyvezető emlékeztetett, hogy a kedvezményes üzemanyagot csak azok vehetik igénybe, akik magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező gépjárművekbe tankolnak. Ha elvitelre, vagyis kannába tankolnak, úgy a védett ár nem érvényesíthető.