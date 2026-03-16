Ukrajnában továbbra is folyamatos a kényszersorozás, valóságos embervadászat zajlik az utcákon. A toborzótisztek válogatás nélkül visznek el bárkit, és sokszor az sem érdekli őket, ha áldozatuk megsérül vagy meghal. Mindeközben nyilvánosságra került, hogy a korábban még színészként tevékenykedő ukrán elnöknek 2014-ben esze ágában sem volt megjelenni a sorozáson, pedig 4 alkalommal is kapott behívót.
Az ukrán elnök négyszer is kapott behívót 2014-ben, azonban egy alkalommal sem jelent meg a sorozótisztek előtt. Később azt állította, hogy a meghívók hamisak voltak, mindez a Volodimir Zelenszkij életéről készült most megjelent könyvből derült ki.
Közben Ukrajnában naponta ezrek halnak meg a fronton, a toborzótisztek pedig válogatás nélkül gyűjtik be az embereket az utcákról, hogy aztán a frontra küldjék őket: