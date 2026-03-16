NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

Az ukrán elnök négy alkalommal kapott behívót 2014-ben, azonban egyszer sem jelent meg a sorozáson

Ukrajnában továbbra is folyamatos a kényszersorozás, valóságos embervadászat zajlik az utcákon. A toborzótisztek válogatás nélkül visznek el bárkit, és sokszor az sem érdekli őket, ha áldozatuk megsérül vagy meghal. Mindeközben nyilvánosságra került, hogy a korábban még színészként tevékenykedő ukrán elnöknek 2014-ben esze ágában sem volt megjelenni a sorozáson, pedig 4 alkalommal is kapott behívót.

  • Híradó
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: Hír TV
  • Fotó: Review News
Vágólapra másolva!

Az ukrán elnök négyszer is kapott behívót 2014-ben, azonban egy alkalommal sem jelent meg a sorozótisztek előtt. Később azt állította, hogy a meghívók hamisak voltak, mindez a Volodimir Zelenszkij életéről készült most megjelent könyvből derült ki.

Közben Ukrajnában naponta ezrek halnak meg a fronton, a toborzótisztek pedig válogatás nélkül gyűjtik be az embereket az utcákról, hogy aztán a frontra küldjék őket:

  • Az egyik felvételen az látható, ahogy a TCK tisztjei a kocsijából rángatnak ki egy férfit. A földre kényszerítik és lefogják, hogy esélye se legyen elmenekülni.
  • Északnyugat Ukrajnában egy fiút a biciklijéről rángatott le a TCK, majd betuszkolták egy autóba. Az apa azonban puszta kézzel esett neki a járműnek, hogy megmentse fiát attól, hogy elhurcolják a frontra.
  • Zaporizzsjában egy apát vittek el, akit elfogtak egy ellenőrzőponton. A férfi szintén egyedül nevelte két gyermekét, akikről azóta nagynénjük gondoskodik. A gyerekeket egyszerűen kitették az út szélére késő este, őt pedig elvitték.
  • Egy másik felvételen az látszik és hallatszik, ahogy a TCK tisztjei megfenyegetnek egy görögkatolikus papot, miközben idézést adnak át neki. Az egyik tiszt azt mondja: "Ha nem jössz el, idejövünk érted a fiúkkal, és berakunk, mint egy kutyát. Ez nem fenyegetés."
  • Olyan videó is napvilágot látott, hogy a szomszédok és járókelők igyekeznek megmenteni egy férfit, akit a toborzótisztek a lábánál fogva rángatnak. 

 

