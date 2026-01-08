Mentőöv az extrém hidegben: 100 család otthonát melegíti fel a Református Szeretetszolgálat

Az új év beköszöntével érkező extrém hideg és a szociális intézmények számára kötelező befogadást előíró vörös riasztás kritikus helyzetbe hozta a szerény körülmények között élőket. A Magyar Református Szeretetszolgálat ebesi raktárából indult útjára az a segélyszállítmány, amely többek között egy hajdúböszörményi nagycsalád számára biztosítja az otthon melegét. A „Felebarát” program célja, hogy február végéig legalább 100 kérelmező jusson fejenként öt mázsa (kb. egy köbméter) tűzifához.