Miskolc megüzente Brüsszelnek: Elég volt a háborús pszichózisból! Élőben a nemzeti erő találkozójáról

A miskolci háborúellenes gyűlés helyszínén Adorján Kira élő tudósítása során jól látszik, hogy a nemzeti oldal mozgósítása minden korábbi várakozást felülmúlt ezen a szombati napon. Az élő kapcsolás pillanataiban a tömeg moraja és a békepárti üzenetek tisztasága éles kontrasztot mutat a „Tisza-partyk” agresszív, szájzáras világával. A kormányfő által életre hívott sorozat miskolci állomása bebizonyítja, hogy a valódi közösségi erő nem algoritmusokban, hanem az egymás szemébe néző, békét akaró magyarok szövetségében rejlik. Miközben Brüsszelben a kaviár mellé már a magyar fiatalok frontra küldését tervezgetnék a háborús pszichózisban égő bürokraták, itt, az acélvárosban a józan ész és a hazaszeretet gátat szab minden birodalmi ambíciónak. Ez a biztos választás pillanata: maradni a béke szigetén, és nemet mondani minden olyan bábkormányra, amely idegen érdekekért áldozná fel a gyermekeink jövőjét.