Szabó Zsolt: Soha többé háborút!

Felsorolta továbbá a környéken végrehajtott fejlesztéseket és beruházásokat, és kiemelte, hogy felújították az utakat és a Magyar Falu Programnak köszönhetően a települések is szépültek.

Rámutatott, hogy egyre többen utasítják el a platószónokokat, és ismerik fel, hogy hová vezet, ha rossz döntést hozunk. Hozzátette, hogy az orosz-ukrán háború nem a mi háborúnk és van mit megvédenünk, ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy mi vagyunk a biztos választás.