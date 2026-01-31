Orbán Balázs: Ukrán jólétet akarnak a magyarok pénzén

A politikus elmondása szerint bőven vannak nyugtalanító hírek, felhozta példaként, hogy az európai elit háborús lázban ég. Többek között felidézte, hogy Manfred Weber, a legnagyobb német háborúpárti uszító bejelentette, hogy Európa elnöke akar lenni.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője el akarja venni a tagállamok vétójogát, miközben beismerte, hogy az ukrán jóléti terv elfogadásán dolgozik. Orbán Balázs kitért arra is, hogy le akarnak választani bennünket az olcsó orosz energiáról, a Tisza Párt pedig leigazolt két gázügynököt, akiknek szintén ez a szándékuk. Magyarországon a hatalmat külföldi érdekkörök akarják megszerezni, emelte ki.

Kijelentette ugyanakkor, hogy Orbán Viktor ugyanazt mondja négyszemközt, mint a nyilvánosság előtt: nincs semmilyen titkos paktum. Hangsúlyozta, hogy a kormányfő akkor tudja megvédeni az országot, ha ott állunk mögötte, szüksége van ránk. Elvehetik a magyar jövőt és ukrán jólét lesz belőle, a mi bőrünkre megy a játék. A miniszterelnök politikai igazgatója leszögezte, hogy most kell megállítani őket, mert magyar jövőt akarunk, nem ukránt, ebben a küzdelemben kell támogatnunk Orbán Viktort.