Brüsszel pórázon fogja magyarországi csatlósait, avagy a Tisza Párt nem tud és nem is akar szembe fordulni velük

A tartalomból:

Feketén-fehéren: Brüsszel és a Tisza Párt kinyírná a rezsicsökkentést

Bólogatók: A Tisza Párt nem tud és nem is akar nemet mondani Brüsszelnek

Kallas-kegyenc: Azonnal kirúgták a magas rangú uniós tisztségviselőt

A vendégek névsora:

Ferencz Orsolya, aki úgy véli, hogy az unió vakon és süketen menetel saját végzete felé.

Rákay Philip, aki szerint végtelenítve kellene játszani Orbán Anita interjúját, mely tűpontosan bizonyítja, hogy milyen érdekeknek dobnák oda Magyarországot.

Szűcs Gábor, aki úgy érzi, hogy Magyarországon kívül mások is megvétóznák Brüsszel akaratát, csak őket nem képviseli senki.