Rektori döntés: száműzve az európai uniós zászló az egyetem területéről

Mint ismert, 2022 év végén zárta ki az Európai Unió Bizottsága a magyar egyetemeket és ezzel a magyar egyetemistákat az Erasmus+ programból és a magyar kutatókat a Horizon programból. Azóta 6 magyar egyetem be is perelte ezt a döntés. A húzódó ügy első tárgyalására ősszel került sor, ahol is a bírók megdöbbentek, amikor egyértelművé vált számukra, hogy

a Bizottság még csak meg sem kérdezte a magyar egyetemeket, a magyar egyetemek rektorait, vagy a hallgatókat a megújult rendszerről és előzetes vizsgálat nélkül hoztak döntést a kizárásról.

Ahogy megdöbbentette őket az is, hogy mindez olyan, más országokban is ismert megoldások miatt, mint a kormányzati szereplők részvétele a fenntartó testületekben, mint ahogy ez az osztrák egyetemek esetében a tagok több, mint felét jelenti, szemben a magyar megoldással, ahol a kormányzati delegáltak aránya alig több, mint 10% volt.

Várható, hogy egyre több egyetem csatlakozik ehhez a mozgalomhoz, hiszen