Horváth László: A józan ész nevében beszélünk és cselekszünk!

Kassai Lajost idézve azt mondta: nem az ősöket kell követni, hanem amit ők is követtek.

– Függetlenség, a szabadság és a hit csillagát kell követni. Függetlennek kell lenni, hogy saját akaratunk szerint formájuk a sorsunkat. A szabadság az, amikor azt teheted, ami szép. A gyerekek és családok támogatása, a falvak fejlesztése, a kultúra gazdagítása szép. Erről nem mondhatunk le.

– húzta alá Horváth László.

Rámutatott, ma ugyanazok állnak velük szemben, mint korábban, de nem lehet őket átverni, ismerik a trükköket. Rámutatott, hogy a Fidesz-KDNP a biztos választás április 12-én.