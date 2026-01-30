Beszállt az ukrán elnök a magyar választási kampányba - Szijjártó Péter volt a Péntek 8 vendége

„Van vagy 1500 fontosabb dolgom, mint Magyar Péter írói munkássága”

– jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra a kérdésre, mit gondol a Tisza Párt elnökének Robert Ficónak címzett leveléről.

A Péntek 8 2003-as indulása óta a jobboldali gondolkodás és a valódi, éles viták origója volt. Most, 2026 elején, amikor a világ forrong és a „begyöpösödött intézmények” csődöt mondanak, nagyobb szükség van a HírTV klasszikus adására, mint valaha. A műsor korábbi periódusaiban olyan óriások formálták a közbeszédet, mint Bayer Zsolt, Gajdics Ottó, Hankiss Ágnes vagy Csermely Péter. Déri Stefi és Futó Bogi párosa nem csupán a képernyőt tölti meg karizmatikus jelenlétével, hanem azzal a mély, szuverén intellektuális munícióval is, amely a mai médiavilágban valódi ritkaságnak számít.