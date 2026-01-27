Tisza Párt és a szeretetország: Nagyon messzire merészkedett Magyar Péterék aktivistája

A politikus elmondta: a nő videóra vette és a közösségi oldalán is megosztotta, ahogyan felgyújtotta a fotót. Rétvári Bence kifejtette, hogy a bejegyzés láttán több kommentelő is jelezte, hogy követik a példáját. A politikus híradónknak azt is megerősítette, hogy a gyűlöletkeltő videót - amit azóta eltávolítottak az oldalról, - Szimon Renáta, Magyar Péter váci jelöltje is kedvelte a közösségi oldalon.