Olaszország kéri az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének felfüggesztését az olajárak emelkedése miatt

Giorgia Meloni figyelmeztetett, hogy szigorú büntetés vár azokra, akik spekulálnak az üzemanyagárakon. Az olasz miniszterelnök parlamenti felszólalásában bejelentette, hogy a kormány kész extraprofit adót kivetni azokra az olajvállalatokra, amelyek kihasználják a nemzetközi bizonytalanságot, és aránytalanul nagy haszonra tesznek szert az iráni háború miatt bizonytalan energiapiacon. A kormányfő arról is beszélt, hogy a pénzügyőrség fokozottan ellenőrizni fogja a benzinkutakat, hogy kiszűrjék az indokolatlan áremeléseket, amelyek még a jelenleginél is nehezebb helyzetet okoznának a családoknak és a vállalkozásoknak.