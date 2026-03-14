Komment Extra - Minden idők legnagyobb Békemenete jön holnap!

Ismét a Barátság kőolajvezeték körüli feszültség borzolja a kedélyeket, miután Ukrajna továbbra sem engedi át az orosz olajszállítmányokat Magyarország és Szlovákia felé. Miközben a magyar kormány tényfeltáró delegációt küldött Kijevbe, hogy saját szemükkel győződjenek meg a vezeték állapotáról, az ukrán fél elzárkózik a szakmai párbeszédtől. A stúdióban elszabadultak az indulatok: a felek között nemcsak a műszaki realitásokról, hanem a magyar gazdasági modell sebezhetőségéről és a horvátországi Adria-vezeték kapacitásairól is parázs vita alakult ki. Vajon tényleg létezik-e szolgalmi jog háború idején, és meddig bírja a magyar gazdaság, ha az egyik legfontosabb energiaforrása politikai alkuk tárgyává válik?

