BIztonsági okokból távoznak Irakból a magyar katonák

Böröndi Gábor elmondta, mindenki épségben és biztonságban elérte Törökországot. Onnan pedig a honvédség repülőgépével szállítanak mindenkit Magyarországra. Hozzátette, a gyors és sikeres kivonást több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé. Böröndi Gábor hozzátette: a biztonsági helyzet romlása miatt az állomány részleges vagy teljes kivonásáról döntöttek a nemzetek.