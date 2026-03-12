Ilyen védelmet kap Orbán Viktor az ukrán fenyegetés miatt

Gulyás Gergely: "Egy háborúban álló szomszédos ország vezetője halálos fenyegetést fogalmazzon meg egy másik ország konkrét esetben magyarosság miniszterelnök szemben ez önmagában is növeli a fenyegetést, de természetesen ezt a hatóságok értékelik és ennek megfelelően védik a miniszterelnököt. Teljes biztonság sajnos nincsen, de az biztos, hogy a magyar hatóságok és a miniszterelnök védelméért felelős terrorelhárítási központ mindent megtesz annak érdekében, hogy a fenyegetéssel arányos védelmet kapja a miniszterelnök."