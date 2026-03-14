A lengyelek a magyarok oldalán fontos szerepet játszottak a szabadságharcban

A Bem téren a magyarok és a lengyelek közösen emlékeztek a szabadságharc hőseire, ahol beszédet mondott a szervező CÖF-CÖKA elnöke. Csizmadia László azt mondta, hogy Magyarországnak, éppen úgy mint 1848-49-ben, most is a függetlenségéért kell harcolnia. Orbán Balázs pedig azt emelte ki, hogy a jelenlegi lengyel kormány egy kiváló példa arra, hogy mi is történik egy országgal akkor, ha egy brüsszeli kormány van hatalmon.