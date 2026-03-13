Életmű és küldetés: új tagokat avattak az Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésén

Az MMA legutóbbi közgyűlésén megválasztott új levelező és rendes tagok ünnepélyes keretek között vehették át oklevelüket. Az elismerés egyszerre szól az eddigi életműnek és annak a küldetésnek, hogy tudásukat továbbadják a jövő generációinak.

Koncz Gábor a hazai színházi és filmes élet egyik meghatározó alakja. Több évtizedes karrierje során számos magyar filmben és színházi előadásban szerepelt, karizmatikus, férfias karakterei miatt a közönség egyik kedvelt színésze. A Kossuth és Jászai Mari díjas előadót most a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjai közé választotta.

A zeneművészeti tagozat oklevelesei közé választották a Liszt Ferenc-díjas tubaművészt Bazsinka Józsefet.