Életmű és küldetés: új tagokat avattak az Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésén

A magyar művészeti élet meghatározó alakjait ünnepelték a héten.

  • Radar
  • 36 perce
  • Forrás: HírTV
Az MMA legutóbbi közgyűlésén megválasztott új levelező és rendes tagok ünnepélyes keretek között vehették át oklevelüket. Az elismerés egyszerre szól az eddigi életműnek és annak a küldetésnek, hogy tudásukat továbbadják a jövő generációinak.

Koncz Gábor a hazai színházi és filmes élet egyik meghatározó alakja. Több évtizedes karrierje során számos magyar filmben és színházi előadásban szerepelt, karizmatikus, férfias karakterei miatt a közönség egyik kedvelt színésze. A Kossuth és Jászai Mari díjas előadót most a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjai közé választotta.

A zeneművészeti tagozat oklevelesei közé választották a Liszt Ferenc-díjas tubaművészt Bazsinka Józsefet.

 

