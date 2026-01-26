Tóth Máté: A csehek négyszer annyit fizetnek a földgázért, mint a magyarok

Az orosz-magyar kapcsolatokat kritizálta a Tisza Párt új külügyi vezetője. Orbán Anita annyira éles kritikusa az orosz energiavásárlásnak, hogy még egy könyvet is írt róla.

De Magyar Péter legutóbbi igazolása, Kapitány István is arról értekezett pár napja az ATV-ben, hogy azon fog dolgozni, hogy hazánk leváljon az orosz energiáról.

Csakhogy a valóságban még a magyarok 2,6 eurocentet, addig Prágában 10 eurocentet fizetnek, vagyis a csehek majdnem négyszer annyit fizetnek mint a magyarok a földgázért - hívta fel a figyelmet Tóth Máté. Az energiajogász arra is rámutatott: gáz- meg villanyszámlákra több mint háromszor annyit költenek a csehek a tényleges jövedelemhez viszonyítva. Ugyanis még itthon egy modellezett kétkeresős háztartásból a jövedelem 1,7%-a, addig Csehországban 5,6% amit erre fordítanak. Tóth Máté hangsúlyozta: a Tisza párt nem csak a rezsicsökkentés fenntartását, de annak emelését ígéri úgy, hogy közben az országot leválasztaná az olcsó orosz gázról.