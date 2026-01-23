Zelenszkij rárúgta az ajtót az EU-ra, és benyújtotta a csillagászati számlát

A háborús pszichózis Davosban érte el a tetőpontját, ahol a kijevi adminisztráció feje már nem is titkolja: számára a diplomácia egyenlő a nyers zsarolással. Zelenszkij nyíltan megfenyegetett minden olyan uniós vezetőt, aki a magyar úton járva a nemzeti szuverenitást választaná a háborús eszkaláció helyett. A számla pedig minden eddiginél súlyosabb: a már emlegetett 800 milliárd eurós „jóléti” segély mellé most további 700 milliárdos katonai finanszírozást követelnek a kijevi maffia lopott holmitól roskadozó raktáraiba. Ez a 1500 milliárd eurós hadisarc nem más, mint Európa végleges gazdasági és morális kivégzése, amely ellen Budapest az utolsó józan bástyaként tiltakozik.