Volodimir Zelenszkij nemcsak nyilvánosan megfenyegetett minden uniós vezetőt, aki a békét meri emlegetni, de egyetlen mozdulattal 1500 milliárd euróra emelte a tétet. Miközben az európai jólét az adósságspirál felé zuhan, a NATO-ban Grönland sorsa körül áll a bál: stratégiai bástyát építünk, vagy csak egy újabb milliárdos bizniszről van szó?
A háborús pszichózis Davosban érte el a tetőpontját, ahol a kijevi adminisztráció feje már nem is titkolja: számára a diplomácia egyenlő a nyers zsarolással. Zelenszkij nyíltan megfenyegetett minden olyan uniós vezetőt, aki a magyar úton járva a nemzeti szuverenitást választaná a háborús eszkaláció helyett. A számla pedig minden eddiginél súlyosabb: a már emlegetett 800 milliárd eurós „jóléti” segély mellé most további 700 milliárdos katonai finanszírozást követelnek a kijevi maffia lopott holmitól roskadozó raktáraiba. Ez a 1500 milliárd eurós hadisarc nem más, mint Európa végleges gazdasági és morális kivégzése, amely ellen Budapest az utolsó józan bástyaként tiltakozik.