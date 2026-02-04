A kényszersorozásban résztvevő ukrán személyeket kiutasítja Magyarország területéről a kormány

A kormány mai ülésén áttekintettük az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket.

- Orbán Viktor azt mondta, hogy erre azért volt szükség, mert néhány nappal ezelőtt egy újabb magyar ember esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának. Rebán Zsoltot annak ellenére hurcolták el a TCK emberei, hogy korábban több alkalommal is katonai szolgálatra alkalmatlannak találták az orvosi vizsgálatokon, gyerekkora óta szívbeteg volt. Rebán Zsolt a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. A hivatalos iratokban az szerepelt, hogy légzési elégtelenség okozta a tragédiát melyet enyhe tüdőgyulladás kísért.

Sebestyén József az ukrán kényszersorozások korábbi magyar áldozata. A szintén kárpátaljai férfit tavaly nyáron vitték magukkal erőszakosan a sorozó tisztek. Egy erdőben vasrudakkal úgy megverték, hogy lábra sem tudott állni. A 45 éves Sebestyén József nem sokkal később belehalt a sérüléseibe. Az esetét vizsgáló ukrán jelentés szerint a férfi testén nem voltak erőszakra utaló sérülések.

Az Európa Tanács tavaly júliusban tett közzé egy jelentést Ukrajna emberi jogi helyzetéről. A dokumentum megállapítja, hogy az ukrán katonai toborzótisztek által elkövetett jogsértések szisztematikussá és széles körben elterjedtté váltak. A jelentés példaként említi a fizikai erőszakot, az ügyvédhez való hozzáférés megtagadását, az elkülönített fogva tartást, valamint a fogyatékkal élők mozgósítását.