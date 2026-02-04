A NATO a zsebünkben turkál, Magyar Péter pedig a cigány-magyar ellentétre játszik? Ma este borul a bili!

Ma este a politika sötét bugyraiba szállunk alá, ugyanis esti műsorunk témái garantáltan kiverik a biztosítékot. A középpontban Pócs János a Fidesz országgyűlési képviselője szerint elhangzott vád áll, miszerint Magyar Péter listás helyet kínált az etnikai feszültségért cserébe, konkrétan, ha valaki az egekig tudja feszíteni a cigány-magyar ellentétet. Eközben a Lázárinfón történtek továbbra is borzolják a kedélyeket, amit tetéznek Csercsa Balázs, a Tisza Pártot faképnél hagyó szakértő kijelentései, aki belső emberként erősítette meg: Magyar Péterék kiszivárgott gazdasági programja valós. A nemzetközi vizeken pedig Mark Rutte NATO-főtitkár az ukrajnai demokráciát méltatta, majd azonnal követelte, hogy ürítsük ki a kasszát.