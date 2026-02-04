Hüllő-apokalipszis Amerikában? Az égből hullanak a szörnyek a gyanútlan járókelőkre – Videó a bizarr jelenségről!

Üdvözöljük a klímaváltozás valóságshow-jában, ahol a rekordhideg már nem csak a fűtésszámlát emeli, hanem Godzilla kicsinyített másait dobálja a nyakunkba. A floridai napsütéses pálmafák alatt most nem koktéloznak, hanem sisakban járnak, ugyanis az iguánaeső lett az új nemzeti sport. A megdermedt iguánák úgy hullanak alá, mint érett alma a fáról, köszönhetően annak, hogy a szokatlan hideghullám sokkolta a trópusokat. A zöld iguána szervezete 4 fok alatt leáll, elernyed és puff – jön a szabadesés. Bár a hatóságok figyelmeztetése egyértelmű, sokan mégis mentőakcióba kezdenek, kockáztatva a testi épségüket.