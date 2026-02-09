49 ezer forintért egy hét felejthetetlen kaland a gyerekeknek

Már lehet jelentkezni a 10. szezonját indító vándortáborokra, amely idén is több tízezer gyereket mozgat meg az ország 41 különböző útvonalán. Révész Máriusz, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára a HírTV-ben hangsúlyozta: a program célja, hogy a mozgást ne kötelezettségként, hanem közösségi élményként adják el a mai, technológia orientált világban élő fiataloknak.