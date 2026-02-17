Ellenpont: Csalásért többszörösen büntetett kuruzsló Csézy férje

Csalásért többszörösen büntetett kuruzsló a Tisza párt egyik országgyűlési képviselő jelöltjének a férje - erről számolt be az ellenpont. A tényfeltáró lap információi szerint: Csézy férjének a cégeit többször is megbírságolták, mert azt hazudták a hatástalan étrend-kiegészítőikről, hogy gyógyhatásúak.

