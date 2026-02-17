Ellenpont: Csalásért többszörösen büntetett kuruzsló Csézy férje

Szabó Lászlót rákkutatóként mutatta be Magyar Péter, azonban kiderült, hogy soha nem fejlesztett ki semmilyen gyógyszert, áltudományos humbugokkal népszerűsített étrend-kiegészítőket árul, így lett milliárdos.
Csalásért többszörösen büntetett kuruzsló a Tisza párt egyik országgyűlési képviselő jelöltjének a férje - erről számolt be az ellenpont. A tényfeltáró lap információi szerint: Csézy férjének a cégeit többször is megbírságolták, mert azt hazudták a hatástalan étrend-kiegészítőikről, hogy gyógyhatásúak.