A MOL kezdeményezi a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását

A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kéri a MOL a régió ellátásbiztonságának fenntartása érdekében - közölte a vállalatcsoport. Az olajipari társaság az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a kéréssel, miután január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A MOL tengeri úton megkezdte a nyersanyag pótlását, de a hosszabb átfutási idő miatt ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel. Ha az Ukrajna irányából érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, első körben negyedmillió tonna kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.
A témával kapcsolatban Tóth Máté nemzetközi- és energetikai jogászt kérdeztük:
1. A sofőröket és a gazdaság szereplőit is az az egyszerű kérdés foglalkoztatja, hogy lesz-e olaj, illetve a stratégiai készletek felhasználása mellett sikerülhet-e megoldani azt a helyzetet, hogy a Barátság vezetéken keresztül jelenleg kapjunk energiát?
2. A horvátok az Adria vezeték kapcsán azt nyilatkozták, hogy az uniós jog és az amerikai szankciók betartásával készek segíteni. Ez az értelmezése a jognak azonos azzal, amit a magyar fél vár?