Adás
Belföld
Gazdaság
Külföld
Kék hírek
Színes
Kiemelt videók
1 perc
1 perc
Paláver - Március 15-én újra Békemenet!
1 perc
1 perc
A nemzeti petícióban a legfontosabb kérdésekről mondhatnak véleményt a magyarok
1 perc
1 perc
Magyar Péter bejelentette, hogy nem fog nemet mondani Brüsszelnek
2 perc
2 perc
A MOL kezdeményezi a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását
1 perc
1 perc
Március 15-én Békemenet lesz Budapesten
2 perc
2 perc
Ellentüntetők fogadták Magyar Pétert Miskolcon
1 perc
1 perc
A gyermekek pénzügyi nevelése már 7 éves korban megkezdődhet
1 perc
1 perc
Színes címkék mögött: Mit mondanak valójában a Nutri-Score és a NOVA jelölések?
1 perc
1 perc
Kárpátalján ismét razzia volt a hadköteleseket segítő embercsempészek ellen
1 perc
1 perc
Új lendületet kap a hazai tudomány: Közös akciótervet fogadott el a HUN-REN és a BME
1 perc
1 perc
A háború igazi arca
1 perc
1 perc
Szijjártó Péter: Magyarország készen áll a békecsúcs megrendezésére
HírTv
Külföld
kőolajvezeték
Szijjártó Péter
energiapolitika
Szijjártó Péter: Az Adria kőolajvezetéket most végre arra lehetne használni, amire építették
A külgazdasági- és külügyminiszter az újabb energiapolitikai helyzetre reagált.
Hírek
2 órája
Forrás: HírTV
Megosztom
Vágólapra másolva!
.
Továbbiak a témában
1 perc
Hírek
Így értékelte az olasz sajtó az amerikai külügyminiszter budapesti látogatását
1 perc
Hírek
Ezért rokonszenves az ukrán vezetésnek a Tisza Párt
1 perc
Ezzel a lépéssel tudja biztosítani a Mol a régió ellátását