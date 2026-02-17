Ellentüntetők fogadták Magyar Pétert Miskolcon

Prolinak nevezte Varga Judit egykori miskolci osztálytársait Magyar Péter - ezt a volt igazságügyi miniszter mondta el korábban a Frizbiben.

A Tisza Párt elnöke azonban nem csak ekkor beszélt lealacsonyítóan volt felesége szülővárosáról és a miskolciakról. Hollósy András, Miskolc alpolgármester bocsánatkérést várt Magyar Péter kijelentéseiért, azonban az azóta sem történt meg.

A Tisza Párt elnöke pedig hétfőn éppen Miskolcon tartott országjárást, helyiek egy csoportja pedig tiltakozott a megjelenése miatt. Az ellentüntetők Magyar Péter kijelentései ellen tiltakoztak. A helyiek felháborodottan és értetlenül állnak Magyar Péter megnyilvánulásai előtt, különösen annak fényében, hogy volt felesége Miskolcról származik, szülei pedig még mindig ott élnek.

Magyar Péter nem csak a miskolciakról beszélt már lealacsonyítóan, hanem támogatóiról is, akiket büdösnek nevezett, képviselőjelöltjeit pedig agyhalottakként írta le.