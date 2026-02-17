NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Belehalt az Antifa támadásába egy francia diák

Az adás vendége volt Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója és István Dániel Amerikában élő magyar blogger volt.

Magyarország és Szlovákia hivatalosan kérte Horvátországot, hogy engedélyezze az orosz nyersolaj tranzitját az Adriai-tengeri csővezetéken keresztül, miután január 27-én teljesen leállt az olajszállítás a Druzsba csővezeték ukrán szakaszán. 

Fokozott nemzetközi figyelem kísérte az amerikai külügyminiszter budapesti látogatását.

Az amerikai külügyminiszter Európa hanyatlásáról beszélt a Müncheni biztonságpolitikai konferencián. 

Újabb részleges kormányzati leálláshoz vezetett a bevándorlási hatóság körüli politikai vita az Egyesült Államokban. 

Meghalt egy konzervatív egyetemista, akit az Antifa szélsőbaloldali aktivistái vertek halálra a Lyonban.

 

