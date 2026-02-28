Erős Gábor - prezentálva magyarok melletti kiállását - válogatott mezben jelent meg Esztergomban

Azt mondta, a kormány amit elért az elmúlt 16 évben, azt a magyar emberekért tette. Hozzátette: ez most veszélyben van, mert a globalisták ezt mind le akarják rombolni. Kifejtette, a sportban megtanulta, ha összefogunk, együtt vagyunk, nincs az az akadály, amit nem tudunk legyőzni.

Nekünk magyaroknak nem a külföldi globalistákat kell kiszolgálnunk, hanem a magyar emberek élete a legfontosabb.

Azt mondta, ők, Fidesz-KDNP-s képviselők soha nem fogják felvenni más ország mezét, csak a magyarok mezét. Ezzel a Tisza Párt képviselőire utalhatott, akik az EP-ben ukrán pólóban pózoltak.