Izrael és az Egyesült Államok megelőző csapást mért Iránra

Az izraeli védelmi miniszter azonnali szükségállapotot hirdetett ki az egész országban. Az iráni média három robbanásról számolt be Teherán belvárosából.

Eközben Izrael egész területén szirénák szólnak, az IDF Home Front Command pedig arra figyelmezteti a civileket, hogy maradjanak az óvóhelyek közelében. Az IDF szerint a „proaktív riasztás” célja, hogy felkészítse a lakosságot arra az eshetőségre, hogy rakéták csapódhatnak be a területre. Azonban a hadsereg szerint jelenleg nincs szükség óvóhelyekre menni.

 

