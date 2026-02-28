Légtérzár Iránban

Irán lezárta légterét az izraeli csapások miatt - közölte egy iráni hírügynökség. Több hírforrás is robbanásokról számolt be az ország számos pontján, beleértve a Mehrabad nemzetközi repteret is.
Sajtóértesülések szerint vélhetően az állam vallási vezetőjének rezidenciájától nem messze is rakéták csapódtak be. Helyszíni beszámolók alapján a mobiltelefon szolgáltatás az egész ország területén leállt, a benzinkutaknál pedig hosszú sorok alakultak ki, sokan igyekeznek kijutni Teheránból. Eközben a perzsa állammal szomszédos Irak szintén légtérzárat rendelt el.