Légtérzár Iránban

Sajtóértesülések szerint vélhetően az állam vallási vezetőjének rezidenciájától nem messze is rakéták csapódtak be. Helyszíni beszámolók alapján a mobiltelefon szolgáltatás az egész ország területén leállt, a benzinkutaknál pedig hosszú sorok alakultak ki, sokan igyekeznek kijutni Teheránból. Eközben a perzsa állammal szomszédos Irak szintén légtérzárat rendelt el.