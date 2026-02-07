NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Jó hírt közölt Szjjártó Péter a sörisszáknak

A külgazdasági- és külügyminiszter a valaha volt legnagyobb magyar sörpipari beruházás elindulását jelentette be közösségi oldalán.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Purger Tamás
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az új beruházásról szóló megállapodás aláírása előtt beszédet mondott a kormány és a Dreher Sörgyárak Zrt. közötti stratégiai együttműködési megállapodás aláírásán a Dreher budapesti üzemében 2026. február 6-án. A megállapodás szerint a Dreher százmilliárd forintos beruházási program keretében újabb szintre emeli a sörgyártást Kőbányán. 

 

