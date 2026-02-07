Jó hírt közölt Szjjártó Péter a sörisszáknak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az új beruházásról szóló megállapodás aláírása előtt beszédet mondott a kormány és a Dreher Sörgyárak Zrt. közötti stratégiai együttműködési megállapodás aláírásán a Dreher budapesti üzemében 2026. február 6-án. A megállapodás szerint a Dreher százmilliárd forintos beruházási program keretében újabb szintre emeli a sörgyártást Kőbányán.