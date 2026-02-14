Orbán Viktor: A Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció egy gátlástalan zsebmetsző

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország a béke szigete marad egy háborúpárti kontinensen, és visszautasított minden olyan brüsszeli törekvést, amely hazánkat beleerőltetné az ukrajnai konfliktusba vagy a migrációs paktum végrehajtásába.

„Nem leszünk bevándorlóország, és nem leszünk bábállam sem!”

– jelentette ki a miniszterelnök, utalva a Tisza Párt és a brüsszeli elit közötti paktumra.

A miniszterelnök szerint egy olyan „háromfejű sárkány” (az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit) készül átvenni az irányítást Magyarország felett, amelynek célja a nemzeti szuverenitás felszámolása.

Súlyos morális és gazdasági kritikát fogalmazott meg Orbán Viktor a Shell olajvállalattal szemben. A miniszterelnök szerint a multinacionális olajcég a válság alatt „szemfényvesztő” módon több mint megduplázta a profitját, miközben az európai és a magyar emberek az egekbe szökő energiaárakkal küzdöttek.

A beszéd gazdasági pilléreit a családok és a nyugdíjasok védelme alkotta. A kormányfő bejelentette a készpénzhez való jog alkotmányos garanciáját, valamint a nyugdíjasoknak járó áfavisszatérítést, amely utalvány formájában segíti majd a megélhetést. Emellett kiterjesztik a csed és a gyed szja-mentességét is, folytatva Európa egyik legátfogóbb családtámogatási rendszerét.

Orbán Viktor szerint a választás tétje egyszerű: marad a nemzeti szuverenitás, a rezsicsökkentés és a határkerítés, vagy egy olyan bábkormány kerül hatalomra, amely lebontja az ország védvonalait, és feláldozza a magyarok pénzét idegen érdekek oltárán.

„Győznünk kell, mert Magyarország csak a magyaroké!” – zárta évértékelőjét a miniszterelnök, harciasságra és egységre szólítva fel híveit.